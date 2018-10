«Sono caduto in bicicletta» ma in realtà è stato preso a bottigliate in testa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Sarebbe stato colpito a bottigliate in testa il 21enne soccorso davanti alla ex pescheria del Foro Annonario lo scorso 15 settembre, con un’emorragia cerebrale. E’ l’ultima segnalazione di un grave episodio maturato sempre nell’ambiente dello spaccio. Sull’accaduto indaga la polizia, scettica sin dall’inizio sul fatto che il ragazzo, già noto per dei precedenti, si fosse provocato un’emorragia cerebrale cadendo dalla bicicletta, come aveva riferito. Circostanza confermata da alcune persone presenti e anche dagli avventori di un bar, aperto quando è avvenuta l’aggressione. L’ex pescheria del Foro Annonario è stata per mesi al centro di un’attenzione elevata proprio per la presenza di tossici e spacciatori. La situazione è migliorata anche se quel sabato notte è avvenuto l’episodio che il protagonista, nonostante le gravi ferite e forse per paura, ha voluto sminuire.