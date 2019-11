Bastone in auto, scatta la denuncia per un ragazzo di 25 anni

SENIGALLIA - Denunciato un 25enne senigalliese dalla polizia che l’ha sorpreso mentre girava per le vie della Cesanella con un bastone in auto, appoggiato vicino al lato guidatore. Si tratta di un pluripregiudicato fermato dagli agenti venerdì sera durante un normale controllo nel quartiere. Il ragazzo ha riferito che era del padre che, lo aveva dimenticato in macchina.

