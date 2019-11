Senigallia, l’acquisto on line di uno smartphone è una fregatura. E allora sporge denuncia

SENIGALLIA - Pensa di fare un affare comprando uno smartphone a 150 euro online ma si rivela solo una fregatura. Un 25enne senigalliese si è recato in Commissariato per sporgere denuncia. Aveva acquistato, dopo averlo visto su un sito, un telefono cellulare pagando la somma pattuita. Ha quindi atteso la consegna del telefono che non è mai arrivato. Trascorse alcune settimane, non riuscendo più a contattare il venditore, non gli è rimasto altro da fare che recarsi dalla polizia.

Senigallia, l’acquisto on line dell’auto è una truffa: perde 12mila euro e viene anche multato

© RIPRODUZIONE RISERVATA