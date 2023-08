Paura in autostrada, un'auto distrutta dalle fiamme: lunghe code all'altezza di Senigallia

SENIGALLIA - L'auto ha iniziato a prendere fuoco all'improvviso: alcune lingue infuocate e il fumo hanno indotto i passeggeri ad fuggire dall'abitacolo e nel giro di pochi minuti la macchina era stata completamente divorata dalle fiamme.

Rogo in A14, auto distrutta dalle fiamme

L'allarme in A14 è scattato nella carreggiata in direzione nord, vicino al casello di Senigallia per una vettura andata completamente a fuoco. Sulla carreggiata si è formata una lunga coda, di oltre un chilometro, in attesa dei vigili del fuoco. Le fiamme che hanno divorato la vettura si sono anche propagate alle sterpaglie accanto al guardrail.