L'autobus prende fuoco sotto la galleria Panico per gli studenti, autisti intossicati

SAVONA - Grandissimo spavento per una scolaresca dell'Ipsia di Senigallia dopo che il pullman della loro gita scolastica ha preso fuoco. Tutti salvi i ragazzi, intossicati i due autisti. E' accaduto questa mattina sull'autostrada A1 tra Spotorno e Savona, quando improvvisamente dal mezzo ha cominciato ad uscire fumo. Immediato l'allarme mentre si intravedevano le prime lingue di fuoco: i ragazzi (una cinqunatina tra 16 e 18 anni) ed i 5 insegnanti sono scappati a piedi per centinaia di metri fino all'uscita della galleria. Per ultimi sono usciti i due autisti, nel vano tentativo di salvare qualche bagaglio: sono rimasti intossicati e portati all'ospedale. I vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio ma l'autobus è semi distrutto. I ragazzi, che dopo aver visistato Pisa e Genova erano diretti verso Nizza, sono stati ripartiti per tornare a casa.