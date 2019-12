SENIGALLIA - Imbrattato il murales dedicato alla Bandiera Blu, realizzato da Michele Droghini in arte Geos, in piazzale Cairoli e quello degli studenti del liceo economico e sociale del Perticari, nel sottopasso di via Mamiani, con cui hanno vinto il premio regionale di Libera. Non si ferma quindi la lunga scia di atti vandalici che dalla notte di Natale ha interessato varie zone della città.

