Ambulante abusivo vende vestiti contraffatti e tenta la fuga in bici

SENIGALLIA - La polizia insiste nei suoi controlli contro l'abusivismo commerciale. Soprattutto in zona lungomare Alighieri ove nei giorni scorsi erano stati notati giovani extracomunitari che si muovevano a piedi, tenendo in mano grosse buste in plastica. Ieri, gli agenti hanno intimato l’alt a un soggetto che, a bordo di una bici, trasportava due grosse buste.L’uomo alla vista degli agenti del Commissariato di P.S. abbandonava la bici e le buste e tentava di fuggire ma poco dopo, nonostante spinte e strattonamenti, veniva bloccato dai poliziotti e veniva identificato per essere un45enne cittadino senegalese, con permesso di soggiorno. Recuperati i sacchi , l’uomo veniva condotto in Commissariato. Qui si accertava che all’interno delle buste vi erano circa 150 capi di abbigliamento ( maglie, pantaloni, scarpe etc..) di marchi della moda molto noti. Tali beni se venduti illegalmente avrebbe potuto fruttare una somma tra i 2.500 e 3.000 euro. Gli agenti hanno sequestrato i capi d’abbigliamento e denunciavato l’uomo per il reato di detenzione di prodotti contraffatti destinati alla vendita e per resistenza a pubblico ufficiale. Reati per i quali ora rischia l'espulsione.