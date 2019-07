Muore in ospedale e gli rubano la fede Acquisiti i filmati, l'appello del figlio

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Rabbia e sgomento in ospedale dove è stata rubata la fede ad un 82enne di Borgo Bicchia appena deceduto. Il figlio, dopo aver sporto denuncia ai carabinieri, ha scritto un post su Facebook sperando che qualcuno potesse aiutarlo a recuperarla. Era un ricordo che la madre vorrebbe infatti conservare.Un gesto di sfregio, di totale mancanza di rispetto, avvenuto subito dopo la tragedia. «È accaduto giovedì mattina – racconta il figlio, nel chiedere di non divulgare le generalità -, sono salito in ambulanza insieme a mio padre e sono rimasto con lui al pronto soccorso».