Michelle Hunziker si rimette la fede al dito: vuole riavvicinarsi a Tomaso Trussardi? Gli indizi dai social

Michelle Hunziker torna pian piano sui suoi passi. Avrà forse capito di aver fatto un errore ad allontanarsi dall'imprenditore Tomaso Trussardi? Eppure l'amore con Giovanni Angiolini sembrava proseguire a gonfie vele durante l'estate in Sardegna, fino a quando non si è rivelato un fuoco di paglia, solo poche settimane fa l'ufficialità della rottura. Ora è saltato fuori il gossip, secondo Chi, che la bella Michelle abbia provato a riavvicinarsi all'ex marito, proprio intorno a ferragosto, ma lui le abbia servito un bel due di picche. Chissà che il fidanzamento lampo con il bel chirurgo non abbia infastidito un pò troppo Tomaso, che al momento ha deciso di dedicarsi solo al lavoro e alle figlie Celeste e Sole.

Il mistero della fede di Michelle

La Hunziker non molla e sembra dare dei chiari segnali di volontà verso un ritorno dall'ex marito. Così la bella conduttrice svizzera rimette la fede al dito e non la nasconde, anzi la mostra quasi orgogliosa su Instagram. Questa mattina, un buongiorno ai fan con tanto di bacio mandato con la mano, impossibile non notare il dettaglio. Apparentemente sembra si tratti della destra, essendo un selfie, ma nei video delle stories e nelle foto pubblicate la fede è sulla mano sinistra. Insomma, pare che Michelle stia lavorando per far tornare la famiglia unita sotto lo stesso tetto.