Rubata una borsa in ospedale. â€‹I sindacati: «Servono i vigilantes»

PESARO - Si torna a parlare di sicurezza all’interno del presidio Marche Nord di piazzale Cinelli. Rubata nei giorni scorsi una borsa contenente documenti e poche decine di euro alla dipendente della portineria, all’ingresso principale del piazzale. E i sindacati chiedono più vigilanza con un addetto fisso, oltre al sistema di videosorveglianza che sta per essere esteso e potenziato. L’accaduto: la dipendente di turno in portineria, venerdì mattina ha aperto l’ingresso adiacente all’area Cup intorno alle 7.20.Tutto, è accaduto in pochi minuti. La dipendente ha prima consegnato la chiave per usufruire dei servizi igienici a un utente all’ingresso, poi si è allontanata per attivare il sistema di conta persone del Cup, per garantire il servizio di prenotazione all’apertura degli sportelli. Il tempo di ritornare alla reception e la sua borsa era già sparita.