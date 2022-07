Iginio Straffi, papà delle Winx: «Nel mio lavoro trasmetto i valori cristiani»

«Ho respirato la fede in famiglia e ho avuto un socio sacerdote: nel mio lavoro cerco di trasmettere amicizia e attenzione all'altro». Le parole di Iginio Straffi, patron della Rainbow, papà delle Winx e di tanti altri cartoni animati. All'imprenditore che ha fondato il suo impero nelle Marche il settimanale Credere in edicola da domani ha dedicato il servizio di copertina. Fumettista e produttore tv, Straffi è cresciuto in una famiglia cattolica e la fede ha sempre fatto parte della sua vita.

Il dono

«Non vado a Messa ogni domenica ma le volte in cui vado è un dono. Ed è un dono e un piacere anche pregare e meditare» la confidenza di Straffi. Con il suo lavoro ha sempre cercato di trasmettere valori positivi. Basta guardare le Winx, fatine che sono amiche inseparabili, impegnate socialmente e nella protezione dei più deboli. Straffi: «Cerco di vivere secondo i valori del Vangelo: essendo un privilegiato mi sforzo di stare attento alla comunità e alle esigenze di chi ha molto meno di me, sia a livello economico che intellettuale».

