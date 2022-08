OSIMO - I famigliari di Marco Binci, lo scooterista 47enne vittima del terribile incidente stradale avvenuto una settimana fa a Padiglione, lanciano un appello tramite i social. Non trovano più la collanina d’oro con la fede che Marco portava sempre.

A casa non si trova e sono quasi certi che in quel drammatico giorno Marco l’avesse con sé, al collo, e che sia andata perduta, forse nell’impatto contro l’auto o nelle delicate e disperate manovre di rianimazione svolte per 45 minuti dai sanitari nel tentativo di tenere in vita il centauro dopo l’impatto con un’auto.

A farsi portavoce, con un accorato post su Facebook, è stata una cugina della moglie di Marco: «Se qualcuno per caso martedì della settimana scorsa fosse stato sul posto dell’incidente di Marco Binci nell’incrocio di Padiglione e ha visto se Marco indossava una collana d’oro al collo, o se per caso questa collana l’avesse presa qualcuno, se per favore – scrive - potete farci sapere qualcosa perché i familiari hanno chiesto a chiunque sia entrato in contatto con Marco, carabinieri, personale ambulanza, personale di Torrette e agenzia funebre ma purtroppo di questa collana nessuno sa nulla».

Stando alla famiglia il centauro «la indossava tutti i giorni perché era un ricordo di sua mamma, ed appesa alla collana c’era anche la fede». La salma di Marco, prima di essere trasferita a Torrette per l’autopsia, è passata per l’obitorio dell’agenzia funebre che l’ha recuperata dal luogo dell’incidente, poi però a organizzare vestizione e funerale è stata un’altra agenzia. Entrambe sostengono di non aver mai visto la collana. Al momento la famiglia non ha presentato alcuna denuncia per la scomparsa e precisa di non voler accusare nessuno di furto.