Scontro al Viale della Vittoria Code e rallentamenti con tre persone ferite

JESI - Triplice tamponamento lungo viale della Vittoria, questo pomeriggio alle 17, all’altezza del semaforo che interseca con via San Francesco, sulla corsia mare. Nello scontro tra una Volkswagen Tiguan, una Citroen C3 Picasso e una Bmw, sono rimasti feriti, per fortuna non gravemente, una coppia che viaggiava sulla Citroen Picasso e il conducente della Tiguan. Le prime cure ai tre automobilisti sono state prestate sul posto e successivamente sono stati accompagnati dai sanitari della Croce verde al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani, tutti in codice giallo di media gravità, per essere poi sottoposti a tutti gli accertamenti. Illeso invece il ragazzo al volante della Bmw. Sul posto anche la Polizia locale che ha condotto i rilievi di legge e i Carabinieri per deviare il traffico, particolarmente sostenuto. Durante i rilievi si sono create lunghe code e rallentamenti.