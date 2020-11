Si scontrano in moto con un’auto: coppia soccorsa dall’eliambulanza

SASSOFERRATO - Brutto incidente, ieri mattina, a Sassoferrato. Poco dopo le 11, infatti, lungo la strada che conduce ad Arcevia una coppia di motociclisti di Trecastelli, non lontano da Senigallia e circa a 45 minuti da Sassoferrato, si sono scontrati con una macchina. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso, con due eliambulanze, Icaro e Icaro 2, presso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Le loro condizioni sono gravi.



Tutto è accaduto nella periferia della città sentina. La moto dei due centauri e una Hyundai Atos si sono scontrati non lontano da un distributore di benzina, presso la zona industriale. Ad avere la peggio è stata la coppia, 47 anni lui e 44 anni lei, che viaggiava sulla due ruote. Sul posto i carabinieri della stazione locale, i sanitari del 118 con l’ambulanza dell’ospedale di comunità Sant’Antonio abate di Sassoferrato e gli agenti della polizia locale per la gestione del traffico. Un tratto della strada Arceviese, infatti, è rimasta chiusa alla circolazione per circa 30 minuti. Poi, una volta effettuati i rilievi e i due centauri stabilizzati sul posto e trasportati d’urgenza in eliambulanza a Torrette, la viabilità è ripresa regolarmente. Spetta ai militari, agli ordini della Compagnia di Fabriano, ricostruire la dinamica dell’incidente che è avvenuto in una strada già teatro di altri sinistri. Intanto la coppia viene monitorata costantemente dai sanitari dell’ospedale regionale.

Entrambi sono arrivati in codice rosso e le loro condizioni di salute sono parse critiche. Una tranquilla mattinata di sole nell’entroterra, quindi, si è trasformata in una domenica di apprensione per i familiari della coppia. L’episodio di ieri conferma l’importanza di avere di base a Fabriano l’eliambulanza Icaro 2 che permette di trasportare, dall’entroterra all’ospedale di Torrette di Ancona, quei malati gravi che hanno bisogno di essere subito soccorsi nel centro specializzato dopo i traumi riportati da un incidente, con brutta caduta a terra, come quello accaduto ieri mattina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA