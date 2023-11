SASSOFERRATO «Se i carabinieri rilevano l’incidente poi ti ritirano la patente». Spaventata l’ha risarcito, ma era un inganno. Ennesima truffa dello specchietto. E’ avvenuta a Sassoferrato. Un uomo ha finto di essere stato colpito dall’auto di una donna. Lei, una 70enne, per evitare denunce e altre conseguenze, ha deciso di versare poco meno di 100 euro in contanti alla presunta vittima. Per sua fortuna i carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, hanno identificato e denunciato un 40enne nato e residente in Sicilia, con precedenti penali, per truffa.

APPROFONDIMENTI LA TRUFFA Nonnina raggirata, la figlia la scopre e caccia la ladra: ecco cosa è successo



I fatti



La casalinga si trovava, nei giorni scorsi, nella tarda mattinata, in centro a Sassoferrato per effettuare delle commissioni. Improvvisamente ha sentito uno strano rumore, senza aver urtato da qualche parte. Poco dopo è stata fermata da un soggetto che lamentava di aver subito danni allo specchietto sinistro dell’auto. È nato un acceso dibattito con l’uomo che ha intimato alla donna un risarcimento in contanti altrimenti avrebbe chiamato i carabinieri per rilevare il sinistro. Ha poi aggiunto che certamente le sarebbe stata ritirata la patente se fosse intervenuta la pattuglia. La donna, spaventata, per evitare tutto ciò, è caduta nel tranello, decidendo di pagare poco meno di 100 euro all’uomo. Subito dopo, però, si è diretta alla stazione dei carabinieri di Sassoferrato per raccontare l’accaduto.

Dopo le indagini investigative i militari, senza l’ausilio delle telecamere perché non presenti in quella zona, sono riusciti a identificare l’uomo e denunciarlo. È un 40enne siciliano. Dagli accertamenti è emerso che analoghi episodi di truffe dello specchietto erano stati segnalati in altre zone del centro Italia, con lo stesso modello e colore che la 70enne di Sassoferrato ha descritto ai carabinieri.

Quell’auto sospetta, intestata a una donna che non è coinvolta nella truffa, era stata fermata anche in diversi posti di blocco ed era sempre guidata dal 40enne siciliano registrato in banca dati. I militari, quindi, hanno convocato la donna in caserma e quando i militari le hanno fornito le fotografie del 40enne siciliano lo ha riconosciuto come colui che l’aveva truffata poco prima. Per questo è stato denunciato.