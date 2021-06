Fulmine colpisce la chiesa di Frassineta, danneggiato il timpano della facciata: chiusa al pubblico

SASSOFERRATO – I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio a Sassoferrato, in località Frassineta, per la messa in sicurezza della chiesa a seguito di un fulmine che ha colpito il timpano della facciata anteriore. La squadra dei pompieri, sul posto anche con l’autoscala, ha messo in sicurezza la chiesa, che al momento resta non fruibile, e ha interdetto al transito pedonale nella parte anteriore. Presente sul posto la polizia locale di Sassoferrato.

