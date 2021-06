Donna cade mentre attraversa la strada nel giorno del suo compleanno: un'auto riesce ad evitarla

ANCONA - Stava attraversando la strada in via della Montagnola all'altezza dell'ex campo sportivo del Piano quando è inciampata ed è caduta a terra. Momenti di paura per una donna di 77 anni che proprio oggi compie gli anni con un'auto che è riuscita a frenare in tempo evitando guai peggiori. La donna ha riportato un trauma al viso, immediato l'intervento della Croce Gialla che l'ha portata per tutti gli accertamenti del caso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.

