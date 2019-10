Sapori d'Autunno, venerdì scatta ​l'undicesima edizione della rassegna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA – Con l’undicesima edizione di “Sapori d’autunno”, Senigallia si prepara a ospitare un intero week end dedicato alle delizie di stagione e all’artigianato locale nella splendida cornice del Foro Annonario.La manifestazione, promossa da Confartigianato di Senigallia con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, si terrà venerdì 4 ottobre (dalle ore 16 alle ore 24) e sabato 5 e domenica 6 ottobre (dalle ore 9 alle ore 23). La kermesse sarà inaugurata sabato alle ore 17, in piazza Garibaldi, con l’esibizione degli sbandieratori e dei musicisti del Gruppo Storico Combusta Revixi di Corinaldo. A seguire, la sfilata del gruppo culturale di rievocazione storica Brigata Montebodio di Ostra.Nel tradizionale mercatino autunnale, i visitatori troveranno prodotti tipici come miele, confetture, formaggi, uva, castagne, oli, tartufi, funghi, marmellate, biscotti di mosto e creazioni artigianali, mentre in piazza Simoncelli ci saranno l’associazione Micologica di Senigallia, con una mostra dedicata ai funghi, e l’associazione Orto Antico, che porterà oltre mille varietà di piante aromatiche. Tra gli stand da non perdere, poi, anche quello della cooperativa Casa della Gioventù di Senigallia, che proporrà gadget del proprio laboratorio interno. Inoltre, nell’ambito di “Sapori d’autunno”, domenica in piazza Garibaldi si svolgerà anche il tradizionale mercato comunale.Come già avvenuto negli scorsi anni, grande spazio verrà riservato alle Pro Loco delle Marche, che, ospitate all’interno della ex Pescheria, avranno l’opportunità di esporre le tipicità dei loro territori e promuovere le diverse iniziative in programma durante l’autunno. Oltre a quella di Senigallia, le Pro Loco partecipanti saranno Arcevia, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Jesi, Montecarotto, Ostra, Ostra Vetere, Santa Maria Nuova, Urbania, Comunanza e Monte San Martino. Nell’occasione sarà presente anche uno stand dell’Unpli Marche.“Anche quest’anno – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – ringraziamo la Confartigianato che con questa bella iniziativa offre alla città l’occasione di vivere un goloso week end all’insegna della delizie autunnali e alle nostre imprese l’opportunità di valorizzare il meglio della produzione locale. Un sentito ringraziamento va anche alle Pro Loco, che con la loro presenza offriranno ai tanti visitatori un significativo spaccato delle tante eccellenze marchigiane”.“Una manifestazione importante per la città – aggiunge l’assessore allo Sviluppo economico Gennaro Campanile – che con un format sempre ricco e interessante apre la stagione autunnale mettendo in vetrina produttori, artigiani e associazioni del territorio, e offre a tutti la possibilità di vivere un intero week end di grande fascino e suggestione, all’insegna dell’accoglienza”.“Scommettiamo sul coinvolgimento del territorio – conclude il segretario di Confartigianato Senigallia Giacomo Cicconi Massi – proponendo una vetrina per il nostro tessuto imprenditoriale, cuore del made in Italy, e per l’associazionismo locale, che con le sue tante attività permette valorizzare e tutelare il prezioso patrimonio dei saperi e delle tradizioni regionali”.