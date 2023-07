ACQUALAGNA - La Fiera regionale del Tartufo Nero estivo, alla sua 38esima edizione, raddoppia e torna con due giornate, oggi e domani all’insegna del gusto e della sostenibilità, nel suggestivo Parco La Golena, all’interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo.



Il principe a tavola



Organizzata dal Comune di Acqualagna, in collaborazione con la Pro Loco Passo del Furlo, con il patrocinio e contributo della Regione Marche, della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo e Fano Jazz Network, la Fiera vuole celebrare e valorizzare un prodotto considerato il principe della tavola, dalla forte identità territoriale e capace di richiamare numerosi visitatori e appassionati. La due giorni si apre oggi dalle ore 10, con il tradizionale mercato del tartufo nero estivo, esposto e in vendita negli stand dei commercianti di Acqualagna e preparato in cucina nello spazio della ristorazione. Il Tuber aestivum, varietà di tartufo che si raccoglie dal 1 giugno al 30 agosto, si distingue per il suo odore forte e sapore dolciastro. I visitatori potranno gustarlo in un menù promozionale proposto dai ristoratori del territorio. La giornata si chiude con il tributo a Vasco Rossi a cura di Vascoverband in programma alle 21.30 (ingresso gratuito).

Domani si replica con un programma ancora più ricco. Alle ore 9, passeggiata all’interno della Gola del Furlo lungo la consolare Flaminia attraverso un tour emozionante, per riscoprire la prodigiosa ricchezza naturalistica e faunistica. Per l’intera giornata, al Parco la Golena sarà un tripudio di profumi con la Fiera del tartufo e, per i bambini, ci sarà la possibilità di arrampicarsi nel vicino Parco avventura.



La 38^ Fiera regionale del tartufo nero estivo si chiude con il tradizionale concerto del Fano Jazz by the Sea – Terre Sonore, che in questi anni ha accolto migliaia di appassionati. Sarà Manou Gallo, una delle principali esponenti della musica afroeuropea, regina dell’afro groove, cantante, bassista e percussionista, ad esibirsi in uno spettacolo ricco di suggestioni. (Ingresso gratuito).



L’altra kermesse



Sempre ad Acqualagna prosegue oggi e domani Festazione, Kermesse popolare negli spazi della Vecchia Stazione di Pole di Acqualagna. Stasera si balla con liscio di Quelli del sabato sera, poi tutto dedicato ai giovani con il dj Bosco. Domani invece si balla con l’orchestra spettacolo di Ilaria Cenciarini.