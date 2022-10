Acqualagna, aperta la Fiera nazionale del Tartufo bianco con tutti i Comuni alluvionati: Ruscella d'Oro a Pergola

ACQUALAGNA - Un taglio del nastro speciale, ricordando il 60esimo anniversario della morte di Enrico Mattei «nostro più illustre cittadino al quale rendiamo tributo attraverso una mostra permanente». Il sindaco Luca Lisi ha aperto così la 57° Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna. Il sindaco ha chiamato sul palco del Teatro Conti, tutti i sindaci dei comuni del territorio colpiti dalla recente alluvione. In particolare, e simbolicamente, ha insignito della Ruscella d’Oro alla Città di Pergola, che ha dovuto annullare la Fiera del Tartufo.

La Ruscella d'Oro alla città di Pergola

A ritirare il Premio la sindaca Simona Guidarelli: «Il nostro territorio è stato sconvolto dall’alluvione, abbiamo subito delle ferite profonde, danni di entità diverse, ora c’è bisogno che tutti gli enti a più livelli collaborino per dare risposte. Per noi è stata una grande dimostrazione di solidarietà, speriamo che sia anche l’occasione, che il tartufo possa diventare un canale di collaborazione importante per il futuro come lo è in questo 2022». Alla giornata inaugurale erano presenti diverse autorità, della regione Marche, l’assessore Stefano Aguzzi, poi ancora i neo eletti al Parlamento Mirco Carloni e Antonio Baldelli.

Dopo l’incontro a Teatro, la cerimonia è proseguita in piazza Enrico Mattei per il taglio del nastro e poi ancora in corso Roma per l’inaugurazione della Mostra "Mattei 60°": il sindaco ha accompagnato le autorità nei luoghi della Fiera, al Mercato del Gusto, e in piazza Mattei dando il via all’apertura degli stand dei commercianti di tartufo e poi visita negli stand dei ristoratori, al Risto Tartufo, già affollatissimo.

La Fiera prosegue nel prossimo weekend, nel lungo ponte di Ognissanti, per terminare il 13 novembre.

L’evento è organizzato dal Comune di Acqualagna con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il sostegno della Regione Marche e di Food Brand Marche.