Cucina delle Marche e sperimentazioni Osterie e trattorie: fuggire dall'afa si può

Al Rivamare piatti caserecci tutta sostanza

Una cucina casereccia che punta alla sostanza nel solco delle tradizioni. In questo hotel e ristorante il tempo sembra essersi fermato agli anni d’oro della villeggiatura al mare, quando le ferie si protraevano per settimane tra bagni di sole e pause culinarie. Dal pesce alla carne, il menu ripropone con fedeltà i capisaldi della cucina locale, mentre il conto è una piacevole sorpresa se rapportato alla quantità e qualità delle materie prime. La scelta è vasta e un po’ per tutti i gusti: brodetto alla sambenedettese, fritture e grigliate di pesce, olive e fritto misto di carne all’ascolana, maccheroncini di Campofilone, spaghetti alle vongole e cannelli con bottarga oppure tagliatelle tartufo e melecca, il tutto accompagnato dai buoni vini locali, Pecorino e Passerina. Da 25 a 35 euro circa.

Rivamare, Statale Adriatica Massignano - 0735777211