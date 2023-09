ANCONA «Una terapia shock alla città», l’ha definita così il sindaco Daniele Silvetti l’iniezione di eventi messi in fila tra fine estate e inizio autunno, in previsione di riaccendere i riflettori sul Capodanno di Ancona con un big nazionale atteso sul palco di piazza Cavour. Intanto ieri la giunta comunale ha messo nero su bianco il cartellone della Notte Bianca del 7 ottobre, per un budget previsto di 60mila euro.

I big



Lo Zoo di 105 sarà il main event di piazza Cavour. In console Marco Mazzoli, Wender e Pippo Palmieri che, tra l’altro, è intervenuto in collegamento video con la conferenza stampa. «Pronti ad arrivare ad Ancona e a darvi la nostra carica di divertimento» ha detto il dj di Radio 105. L’altro big della Notte Bianca è il netturbino/tenore anconetano David Mazzoni, conosciuto ai più per aver partecipato allo show tv Italia’s Got Talent. Sull’input ad incentivare gli spettacoli in città Silvetti è stato netto: «Continueremo su questo solco - assicura -, che ci dice molto sulle potenzialità del territorio».

Ne è convinto anche l’assessore ai Grandi eventi, Angelo Eliantonio, secondo cui «l’obiettivo è mettere al centro delle grandi attrazioni per portare in città pubblico da fuori provincia e, perché no, anche da fuori regione». «Trasformare la città per renderla più attrattiva ai giovani - auspica l’assessore alle Politiche giovanili, nonché Economia della notte, Marco Battino - e tutto questo grazie al supporto delle associazioni di categoria».



Le associazioni di categoria



La sponda, si sa, è il mondo delle attività produttive. A loro favore va il fatto che la città diventa un’enorme vetrina, ma da parte loro serve la spinta a creare l’attrattiva. «Perciò abbiamo chiesto ai nostri commercianti del settore non food - spiega Massimiliano Polacco, direttore di Confcommercio Marche - di rimanere aperti almeno fino alle 23,30. Dove, in tema con la Notte Bianca, chi entrerà vestendo un indumento di colore bianco avrà diritto ad uno sconto sugli acquisti. In più i nostri operatori saranno brandizzati con un grembiule raffigurante il logo della Notte Bianca».

La Cna darà vita ad un evento nell’evento «al Mercato delle Erbe con food e prodotti tipici messi in vendita dagli operatori - racconta il presidente Cna Ancona, Raffaele Giorgetti - e poi musica e intrattenimento». Lo street food in piazza Pertini, invece, porterà la firma di Confartigianato: «Saranno gli esercenti stessi - spiega il referente territoriale Luca Casagrande - ad allestire gli stand sulla piazza». «La luce è vita, il buio è degrado e rassegnazione - commenta Giancarlo Gioacchini, gallerista e referente locale per Confesercenti Marche -. Siamo sulla strada giusta per risvegliare la città».



Dove si balla



Quattro le piazze coinvolte. PiazzaCavour con l’evento principale dello Zoo di 105 (dalle 23,30). In piazza Pertini via allo street food a partire dal pomeriggio e musica rock dal vivo fino alle 21,45. Piazza Roma sarà dedicata alle famiglie e ai bambini con esibizioni delle scuole musicali dalle 18 alle 21,30 e poi musica pop, sempre dal vivo, fin o alle 23,30. Pole dance ed esibizioni di danza sul lato Rettorato. Piazza del papa, invece, sarà quella della movida. Dalle 18,30 alle 20,45 concerti blues e jazz e l’intervento cantato del tenore David Mazzoni. Dalle 22 in poi dj set. Inoltre: visite guidate in notturna, con tanto di torce, nell’Ancona antica ad opera dello storico Sergio Sparapani.

E una sessione di orienteering con il Picchio Verde, partenza alle 21 da piazza Roma. Aperti in serale anche i musei cittadini: la Pinacoteca fino alle 23, il Museo Archeologico fino alle 23,30. Coprifuoco all’evento previsto per l’1, ma l’amministrazione sta valutando una deroga fino alle 2.