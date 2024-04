MACERATA Le vie di Macerata si sono trasformate in una piccola Montmartre. Luci, colori, odori e atmosfere che si snodano nel cuore del capoluogo richiamano alla mente il fascino d’Oltralpe che, unito a quello della città, assume un valore aggiunto. Con questa atmosfera ieri, a mezzogiorno, in piazza della Libertà, l’associazione Commercianti centro storico, guidata da Giuseppe Romano, ha dato il via alla tre giorni dei Mercatini francesi. L’appuntamento è da ieri a domani: le bancarelle saranno allestite nelle piazze della Libertà e Vittorio Veneto. L’evento, dopo l’inaugurazione di ieri, è previsto per oggi e domani dalle 9 alle 20.

I ristoranti

Il fascino della Francia si è riversato anche nei ristoranti, bar, gelaterie e locali del centro che hanno deciso di unirsi all’evento per offrire un'esperienza gastronomica senza pari, creando un circuito del gusto che attraversa le regioni culinarie più celebrate della Francia. Da Sugo, le delizie di ratatouille, ostriche e champagne, Ca'baret trasporta i visitatori direttamente nei caffè di Montmartre con un mix Francia Italia proponendo champagne e porchetta.

L’enogastronomia

Mentre Macerati delizia con un menù tutto francese, Magacacao sorprende con un gelato artigianale che cattura l'essenza dei mercatini francesi. Spritz&Chips propone un'interpretazione innovativa dell'aperitivo con “Spritz Creme de Cassis”, accompagnato da una selezione di formaggi prelibati. Al ristorante il Quartino anche oggi e domani è possibile assaporare le rapeê, coq au vin, jarret de porc au champagne e crêpes suzette, il Caffè Corso propone sfizi salati d'oltralpe, drink list dedicata e ciliegina sulla torta un gelato caldo alla crema chantilly. Il Centrale Macerata dalla colazione al dopocena ha pensato a una proposta dedicata.

Nel cuore del centro storico Di Gusto, Basquiat bistrot, Bifolchidivini e Verde Caffè invitano i visitatori a immergersi in atmosfere parigine con prelibatezze culinarie autentiche. Maia Fucina Gourmet continua l'esperienza con una cena sontuosa che celebra la raffinatezza della cucina francese. Gelateria Very n'Ice - Idee Golose Macerata propone crêpes con varie farciture, pizzeria le Scalette propone Croques Madame versione cubo. Arrivati già da ieri gli animatori madrelingua: con loro è possibile fare conversazione in francese.

Un modo anche per conoscere usi e costumi dei francesi a tavola e storie e tradizioni relative al cibo tipico. Non mancano giochi divertenti in cui vincere premi che possono essere ritirati in piazza Vittorio Veneto. Appuntamento oggi, da Civico 37 Ca’baret e Basquiat con tanta musica, mentre domani a pranzo la musica si sposterà da Sugo. Questa sera, da Spulla, in programma il karaoke francese e la musica della Belle Époque non mancherà nelle vie del capoluogo.