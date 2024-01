SANT'ELPIDIO A MARE Tocca domani le 35 edizioni il premio Elpidiense dell’anno, che come da tradizione Ente Contesa ed Amministrazione comunale assegnano ad un cittadino di Sant’Elpidio a Mare capace di distinguersi in ambito nazionale ed oltre per i suoi risultati. L’appuntamento è per domani pomeriggio alle 17 al teatro Cicconi (in foto).

Il premio

Oltre alla statuetta di Sant’Elpidio a cavallo, il premio più prestigioso, la cerimonia ripercorrerà l’anno appena trascorso assegnando attestati di benemerenza a chi si è distinto in vari campi, dalla cultura al sociale, dallo sport al lavoro. Ci saranno riconoscimenti per Melissa Agliottone, vincitrice del programma di Rai Uno The Voice Kids, per Angelo Antonucci, nominato chef della Redbull Racing, per Ivan Traini, docente e formatore, per l’attività lavorativa in ambito sociale. Tra i benemeriti ci saranno inoltre Roberto Cassette, per l’impegno profuso in ambito sociale ed ambientale, per Alessandro Nasini, nominato allenatore Under 17 del Perugia Calcio, per Anthoni Silenzi, ciclista campione nella classifica traguardi volanti, e per completare i premi sportivi ad Alessandro D’Andrea, ciclista campione italiano nella categoria Csi Master 4. L’Elpidiense dell’anno è da sempre anche occasione per celebrare attività produttive e commerciali che hanno raggiunto ricorrenze significative. Sarà il caso del Formificio Enzo e del ristorante Il Merendero, che hanno toccato entrambi il mezzo secolo di attività, e per Pan del Re, che raggiunge i 20 anni. Altri due attestati andranno alle pagelle d’oro 2023 Giulio Berdini e Leonardo Corvari. Riceverà il premio speciale, intitolato a Filippo Fratalocchi, Massimo Tombolini, nominato direttore generale del Banco di credito cooperativo marchigiano. Premio speciale Marietta Gioia ad Edoardo Toscanella per la straordinaria disponibilità in ambito sociale.