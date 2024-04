MACERATA Si scaldano i motori in vista di uno dei più importanti eventi della primavera maceratese. C’è grande attesa per gli Aperitivi Europei 2024 che si svolgeranno in città dal 9 all’11 maggio richiamando, come ormai è consuetudine, una vastissima partecipazione di pubblico. L’amministrazione comunale sta mettendo a punto il programma. Quest’anno vasta l’adesione di locali: saranno 72 i partecipanti (lo scorso anno erano stati 65).

Tra le altre novità che si notano scorrendo la lista dei partecipanti anche l’adesione, per la prima volta, non solo da parte di bar, ristoranti e pub della città ma di molte altre attività commerciali della città tra cui parrucchierie, tabaccheria, bottega tessile, negozi di abbigliamento e molto altro che parteciperanno allestendo locali e vetrine a tema o con aperture serali in occasione degli Aperitivi europei. Per la prima volta la kermesse sarà per un giorno in meno ma ci sarà un’Anteprima Aperitivi che di fatto trasforma in sei giorni di festa l’atteso appuntamento 2024. Le serate degli Aperitivi vere e proprie quindi, come detto, da quattro scendono a tre (giovedì, venerdì e sabato), precedute però da tre giorni dedicati all’Anteprima nei quali bar e ristoranti presenteranno e approfondiranno con i propri clienti le peculiarità di cibi e bevande offerti legati alle varie nazioni scelte.

Lo schema

Pronto lo schema degli abbinamenti tra locali e nazioni europee. Tra le più gettonate come sempre Irlanda, Germania e Spagna. Nel dettaglio l’Austria sarà rappresentanta da Maia. Friends ai cancelli e Maga Cacao proporranno invece il Belgio, Da Silvano la Bulgaria, Burning invece l’Estonia. Specialità finlandesi si potranno gustare da Spiriti conviviali. Un viaggio nei sapori francesi con Bar Delizie, Romcaffè, Caffè Corso, La Botte Gaia, La Rotonda. La Germania sarà rappresentata da Centrale, Civico 37, Crazy Burger, Forneria Garibaldi, Hab, Piccolo bar del Corso, Pizzeria Le scalette, Sugo, Tempo scaduto pub, Zerodiciannove. Bar Mercurio, Dumpling Bar, Palazzo Cortesi puntano invece sulla Grecia. Lungo l’elenco dei locali che hanno scelto l’Irlanda: Almalù, Bar Ezio, Mistic Pizza, Beer Bang, Tabaccheria Cervigni, DiGusto, Negozio Emozioni, Fior di grano, Centro estetico Imagine, Laboratorio dei sapori, Lavanderia Anna, Macelleria Carancini, McFast, Momink tattoo, Ortolani Gioielli, Rosticceria Francesca, Segreti di stile, Supermercato Appignano, Valentino parrucchiere. Gli amanti delle specialitàà norvegesi potranno fare una capatina da Fabric Food & Beer.

In tre hanno scelto i Paesi Bassi: Bar Ginetta, Negozio Cbweed, Spritz&Chips. Mamò punta sulla Polonia, il Portogallo rappresentanto da Mon Amour, la Repubblica Ceca al Bar Villetti. La gustosa cucina romena verrà invece proposta da Osteria Agnese e Porchetteria centrale. Cabaret porterà i clienti in Slovenia. Ricco e lungo è l’elenco di coloro che hanno scelto la caliente Spagna: 94 Idee, Basquiat, Bifolchi Divini, Black and White, Caffettone, Frutta a verdura Vissani, Il quartino, La Tana, Locanda Mala Gel, Lomi, Mexico de mi corazon, Pizzi e ricami, Samo fuori dal corso, Signore te ne ringrazi, Towanda, Verde Caffè. Per la Turchia ci saranno infine la Pizzeria Bel mondo, Spulla, e Bar Totò.

A testimoniare come lo sforzo organizzativo sia stato fatto non solo dal Comune, la presenza nel gruppo di lavori di rappresentanti delle due associazioni dei commercianti del capoluogo, Acm e Centro storico, di Confesercenti, Confcommercio e Confartigianato, di Alfa l’assemblea libere forme associative, di Gastronetwork che mette insieme chi opera nella ristorazione.

La concertazione

L’amministrazione comunale sta lavorando alla celebrazione della festa approntando un ricco programma di iniziative. Ieri in Comune c’è stato un incontro per mettere a punto il piano per la sicurezza. Gli Aperitivi europei saranno articolati, come si diceva, in due fasi: la prima da lunedì a mercoledì, prevede una sorta di anteprima, nella seconda da giovedì a sabato, ci saranno quelli veri e propri. Per quanto riguarda l’intrattenimento l’amministrazione comunale si accollerà i costi della Siae e tutto l’iter burocratico che ne consegue.