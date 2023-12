SANTA MARIA NUOVA Amava il ballo, la famiglia, i 3 figli. Amava la vita Stefano Moreschi che ieri se n’è andato a 55 anni, lasciando nel dolore i parenti e i tanti che lo conoscevano. La sua passione vera era il ballo, era un apprezzato insegnante di kizomba e di latino-americani. Stefano era conosciuto un po’ ovunque nelle Marche, tante erano le serate e i corsi di ballo che lo hanno visto protagonista, da Ancona a Senigallia, da Chiaravalle a Pesaro, da Jesi a Fabriano a Matelica. La famiglia Moreschi è molto nota a Santa Maria Nuova e in Vallesina.

Il primo negozio dei Moreschi risale a 110 anni fa. Stefano e i suoi familiari lavoravano come ambulanti di casalinghi e avevano il loro punto vendita nei mercati di Jesi, Filottrano, Cupramontana, Moie e in molti altri luoghi della provincia. Moreschi il mattino era tra le bancarelle a vendere i suoi prodotti ricercati e la sera si dedicava alla sua vera passione, il ballo, tra locali e palestre delle Marche.

Organizzava il KiMa International Festival di Pesaro

«Ha dato tutto se stesso al suo grande amore per la danza ed al suo lavoro – dice la sorella Barbara – ed ha dovuto fare i conti con una forma di leucemia linfatica che comunque era controllata. Purtroppo un mese fa è stato colpito dalla legionella e non si è più ripreso: era intubato nel reparto di rianimazione di Torrette e ieri mattina ha chiuso gli occhi per sempre». Moreschi era l’organizzatore del KiMa International Festival di Pesaro, congresso internazionale di danze afro latine e caraibiche. Tutti lo ricordano con grande affetto. «Era solare, gentile, generoso».

Lo piangono in tanti. La compagna Eleonora Fraschini, mamma del piccolo Elia che ha appena un anno, è distrutta dal dolore. «Come è strana la vita: ci ha dato una creatura meravigliosa per portarmene via un altra. Cercherò di fare del mio meglio, portando avanti i tuoi sogni e i tuoi progetti ma soprattutto crescere nei migliori dei modi il nostro bambino». Stefano lascia i genitori Paola e Giovanni, la sorella Barbara, i figli Maurizio, Cristian ed Elia, quest’ultimo di appena un anno. Il funerali domani alle 15 presso la chiesa di S.Antonio di Padova a Santa Maria Nuova.