Falciato da un’auto, finisce sul cofano e poi vola a terra: gravissimo all'ospedale di Torrette

ROSORA - Gravissimo incidente ieri pomeriggio poco prima delle 18 lungo via Roma, la strada che segmenta la frazione di Angeli. Un uomo di circa 60 anni, senza documenti, è stato travolto da un’auto che lo ha centrato in pieno. La vettura, un’Audi A3, era condotta da un uomo con a bordo il figlio piccolo.

Un impatto violentissimo, in seguito al quale il pedone è finito sul cofano dell’auto, ha urtato con il capo il parabrezza, finendo sbalzato ad alcuni metri di distanza sull’asfalto. Ha perso conoscenza. L’automobilista, sotto choc, ha lanciato l’allarme al 118. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Jesi, l’ambulanza della Croce verde di Serra San Quirico e due pattuglie dei Carabinieri delle Stazioni di Staffolo e Castelplanio.



Spavento anche tra gli avventori della vicina pizzeria Gusto219 accorsi all’esterno per vedere cosa stesse accadendo. Data la gravità delle condizioni dell’uomo, dalla centrale operativa è stata anche inviata l’eliambulanza Icaro01 da Torrette che ha trasportato il ferito al pronto soccorso di Torrette in codice rosso. Le sue condizioni sono critiche. I medici si sono riservati la prognosi. Via Roma è stata interdetta al traffico fino al tardo pomeriggio per consentire i rilievi di legge. In corso di identificazione il ferito, mentre l’automobilista è stato sentito in merito alla dinamica, su cui stanno lavorando i carabinieri.

