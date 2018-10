Auto contro scooter centauro di 15 anni travolto portato subito in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un 15enne è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di ieri dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il minorenne, che ha riportato ferite di media gravità, era in sella al suo scooter quando si è scontrato con un’automobile in via Canaletto all’interno del quartiere della Cesanella. Nell’impatto è stato lui ad avere la peggio. E’ infatti sbalzato violentemente a terra. Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, partita dall’ospedale di via Cellini. I sanitari hanno prestato le prime cure al ragazzino sul posto poi lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia in codice giallo per gli accertamenti del caso e verificare la presenza di sospette fratture. Non è quindi in pericolo di vita ma ha riportato ferite giudicate di media gravità.Essendo minorenne, come prevede la prassi in questi casi, sono stati subito contattati i genitori che lo hanno immediatamente raggiunto, comprensibilmente preoccupati per quanto accaduto. Dispiaciuto anche l’automobilista che si è attivato per soccorrere il giovane centauro. La causa dell’incidente probabilmente va ricercata in una mancata precedenza. In via Canaletto ogni tanto si verifica qualche scontro, senza gravi conseguenze, nei numerosi incroci con le vie traverse.