ANCONA Ultimo giorno della Fiera di San Ciriaco che, dopo tre giorni di pioggia, si spera sia finalmente baciata dal sole. Per valorizzare la Festa del Patrono come momento di riscoperta dell’identità anconetana, anche quest’anno il Comune scende in piazza. Se San Ciriaco concederà la grazia, la Cerimonia di Consegna delle Benemerenze Civiche si terrà infatti alle 11.30 in piazza Cavour, mentre in caso di maltempo l’evento verrà spostato alla Mole. Il Ciriachino d’oro andrà ex-aequo a Filomena Felcini Fiore, storica patronessa del Salesi, presidente per due mandati dell’Associazione, e a Francesca Rossi, scienziata di livello mondiale, presidente dell’Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI). Ma numerosi sono stati quest’anno i cittadini e le associazioni ritenuti meritevoli dei riconoscimenti civici, tra cui Roberto Senigalliesi, collaboratore del Corriere Adriatico.

La funzione

La celebrazione sarà preceduta dalle cerimonie religiose che si terranno in cattedrale. Alle 8, nella cripta del Santo, è prevista una messa celebrata dal vicario generale Don Carlo Carbonetti. Alle 9.45 omaggio floreale al Santo Patrono da parte della sindaca Valeria Mancinelli. Infine, alle 10, messa solenne con l’arcivescovo Angelo Spina.

Le iniziative

Per quanto riguarda gli altri appuntamenti, sempre in Piazza Cavour, a partire dalle 19, si terrà la tradizionale Tombola di San Ciriaco, organizzata dalla Croce Gialla. Invariati, rispetto agli anni passati, il costo delle cartelle, 2,50 euro l’una, ed il primo premio, 1.500 euro. In piazza Pertini il programma di eventi si concluderà invece in serata con il dj set dell’anconetano Giacomo Gabrielli, in arte La Regina, che proporrà il meglio della musica trash e pop. L’intrattenimento musicale dovrebbe concludersi intorno alle 22.30, mentre sarà possibile mangiare in uno dei 17 stand di street food presenti in piazza fino a mezzanotte. E a mezzanotte chiuderà anche la Fiera, che quest’anno vede la partecipazione di 424 espositori dislocati tra il Viale della Vittoria, che ospita gli ambulanti e i banchi dei Sapori Tipici, e Corso Garibaldi, dove sono stati collocati la Campionaria e il Mercatino degli artigiani. Ricordiamo che, come negli anni passati, è stata attivata la navetta che collega il parcheggio dello Stadio Del Conero con via Vecchini. Dal Del Conero le partenze iniziano alle 14:42 per terminare alle 21:12, con una corsa ogni 10 minuti. Le partenze dal centro iniziano alle 15 e continuano sino alle 22. Sono previste 83 corse giornaliere. Il tempo di percorrenza è di circa 17 minuti. L’unica fermata è in Via Giannelli. Questo servizio è gratuito. A pagamento è invece la navetta che collega il Dorico a Piazza Cavour, passando da Corso Amendola. Tutti aperti i parcheggi coperti.