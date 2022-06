Padre e figlio soccorsi in mare a Portonovo e portati in ospedale: il padre aveva fatto varie immersioni

ANCONA - Ipotermia, attacchi eplilettici e bradicardia: stavano per affogare. Padre di 53 anni e figlio di 15 soccorsi stamattina a Portonovo (zona Ramona) dal gommone di salvamento e portati all’ospedale dalle ambulanze della Croce Gialla di Camerano e della Croce Bianca di Numana. Ancora un intervento salvavita dopo quello effettuato, pochi giorni fa, su Rosanna Vaudetti, la popolare e amatissima ex Signorina Buonasera della Rai.

APPROFONDIMENTI LA PAURA Rosanna Vaudetti in ospedale, il racconto dopo il malore in acqua:... L'INCIDENTE Schianto tra due auto, caos traffico fuori dalla galleria del...

Le prime ricostruzioni dell'accaduto

Secondo le prime ricostruzioni il ragazzino è stato trovato in uno stato di ipotermia associato ad attacchi epilettici dopo essere rimasto un’ora in acqua. Il padre, invece, è stato soccorso per una bradicardia dopo aver fatto varie immersioni.

Ultimo aggiornamento: 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA