SAN BENEDETTO Seconda domenica d’aprile, secondo anticipo d’estate per tutta la Riviera delle Palme. Questo mese continua a regalare weekend con temperature decisamente sopra la media. Così, centinaia di persone sono tornate a rimettere i piedi nudi sulla sabbia. Clima ideale anche per gli sport all’aria aperta.

Lo spettacolo del triathlon

Ne ha giovato il triathlon silver “Trio Città di San Benedetto del Tronto” che, ieri mattina, ha monopolizzato il cuore urbano ed il lungomare. Cento super-atleti provenienti da varie zone d’Italia hanno partecipato alla decima edizione di questo particolare evento sportivo, organizzato dalla società Porto85. Gli scenari della competizione: percorso articolato tra 1,5 km di nuoto, 40 km in bicicletta e 10 km di corsa a piedi. Complice il clima favorevole, attorno al circuito di gara facevano capolino decine e decine di curiosi, soprattutto turisti arrivati in Riviera per godersi una domenica d’estate anticipata. Gli atleti si sono tuffati in un’acqua molto meno fredda di quanto ci si potesse aspettare.

Bagnanti in acqua e a tavola

In acqua non c’erano solo gli ironmen e le ironwomen. Non a caso, durante tutto il fine settimana, davvero tanti bagnanti hanno rotto gli indugi, concedendosi il primo bagno della stagione. In attesa di ospitare clienti durante le feste comandante del 25 Aprile e I Maggio, già ieri molti stabilimenti hanno chiuso la domenica col segno “più”. Come avvenuto la settimana precedente, hanno lavorato bene in particolare le strutture con annesso ristorantino sul mare. Ieri, sui Social, rimbalzavano immagini di chalet con tavolate all’aperto piene di comitive. Per gli operatori del comparto accoglienza, questo anticipo d’estate è davvero una sorpresa gradita, capace di offrire una buona base di partenza per la stagione turistico-balneare 2024. Una stagione che, in questo periodo ancora di “bassa” può contare anche sul movimento creato dagli appuntamenti sportivi. Lo si è visto ieri col triathlon e lo si vedrà ancor di più nei prossimi giorni.

Anche questo fine settimana, infatti, viene caratterizzato dallo sport. Domenica, arriva la “Gran Fondo di San Benedetto del Tronto”: competizione ciclistica che movimenta sempre un enorme numero di partecipanti. Due i percorsi di gara, tra mare e monti: 87,29 Km il tour breve e 126,31 quello lungo. Tra sabato e domenica, inoltre, il PalaSpeca ospita una competizione di danza sportiva. Mentre l’ultimo weekend d’aprile (27 e 28) sarà nel segno delle Moto Guzzi (con un raduno internazionale) e del pattinaggio, con una gara federale. Tutte occasioni per mettere il punto esclamativo ad un mese che, dal punto di vista turistico, è partito già col turbo.