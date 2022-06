Schianto tra due auto, caos traffico fuori dalla galleria del Risorgimento: donna di 77 anni portata all'ospedale

ANCONA – Schianto e caos traffico questa mattina in via Giannelli, fuori dalla galleria del Risorgimento. In corrispondenza dell'incrocio con via Giannelli si sono scontrate due auto, attorno alle 10,30. Ad avere la peggio è stata un'anziana che viaggiava su una Lancia Y: nell'impatto ha riportato un trauma facciale. La donna, di 77 anni, è stata soccorsa dal 118 e portata all'ospedale di Torrette per accertamenti da un'ambulanza della Croce Gialla. Sul posto, anche la polizia locale per gestire il traffico ed effettuare i rilievi.

