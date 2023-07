ANCONA Sarà un fine settimana da bollino rosso. Ad Ancona ed in tutta la riviera. Resta l’allerta meteo che è stato esteso fino a domani. Ad Ancona è prevista una temperatura massima di 34° gradi per oggi, 35° domani ma le temperature percepite arrivano fino a 37°. Massima attenzione, quindi, per non rovinare un giorno di festa, al mare ed al sole, a godersi la natura e trovare un minimo di refrigerio. Per quanto riguarda Portonovo, e Mezzavalle, la situazione non dovrebbe discordarsi, per quanto riguarda l’accesso e la viabilità, da quella dello scorso fine settimana.



L’attenzione



Dopo il caos di domenica scorsa saranno implementate nelle ore di punta i bus navetta dallo scambiatore alla baia, con l’intento di eliminare la criticità che era emersa con un unico bus preso d’assalto da almeno il triplo di persone che può contenere ad ogni corsa, con evidente pericolo a bordo, specialmente in caso di una brusca fermata lungo la discesa. «Complessivamente – afferma l’assessore alla Mobilità Giovanni Zinni – avremo lo stesso numero di corse previste nel contratto ma verranno spostate più corse nella prima mattinata ed al tardo pomeriggio al rientro a fronte di un rallentamento nelle ore di minore richiesta dell’utenza». Un provvedimento che era stato sollecitato dal Corriere Adriatico e che sembra sia stato recepito da chi di dovere. Per quanto riguarda, invece, l’annunciato nuovo parcheggio sotto lo scambiatore, che sarà curato dal Consorzio La Baia, ed il blocco della Polizia Municipale alla rotatoria, tutto sarà come 8 giorni fa.



La sosta



Ovvero il parcheggio non entrerà ancora in funzione. «Sarà disponibile dal prossimo fine settimana – ancora l’assessore Zini – in quanto serve del tempo tecnico per metterlo realmente in funzione. Alla rotatoria, invece, continuerà l’opera di persuasione della Polizia Municipale che fermerà le auto al momento in cui i due semafori, indicando il rosso, avvertiranno che i parcheggi a valle sono esauriti e che non è più possibile scendere, a patto che non si rientri nel novero degli autorizzati (dipendenti, fornitori, parcheggi privati, clienti dei vari stabilimenti e degli hotel). Una situazione che andrà monitorata con attenzione.

L’assessore Zinni afferma anche di avere attivato un tavolo tecnico con la Provincia per valutare la possibilità di provvedimenti in grado di limitare i rischi dell’alta velocità e del notevole afflusso veicolare sulla provinciale. Un problema, questo, sempre presente nella zona, anche in considerazione del fatto che la carreggiata potrebbe essere ristretta a causa delle diverse auto che vengono normalmente posizionate in divieto di sosta durante tutto il periodo estivo.