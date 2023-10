ANCONA - La chiamano “l’estate dei morti”, prendendo spunto dalle prossime celebrazioni per i defunti, ma ormai può definirsi una coda di un’estate infinita, che continua a regalare splendide giornate di sole ed invoglia tanta gente ad andare al mare. A Portonovo ieri è stata una giornata da tutto esaurito.

Parcheggi pieni, con file di auto alla ricerca di un posto specialmente all’ora di pranzo, tanto che il bus navetta sarebbe stato molto utile. Arenili, liberi oramai da tempo di ombrelloni degli stabilimenti, affollati da una lunga distesa di gente a prendere il sole, oppure a passeggiare respirando l’aria pulita del monte e ad osservare un mare calmo e invitante con l’acqua, pulitissima come poche altre volte nel corso di quest’anno, dalla temperatura gradevole, tanto che in molti hanno approfittato per fare il bagno. Insomma una vera e propria appendice della bella stagione, con i ristoranti e chalet ancora in attività esauriti in ogni ordine di posti. E anche a Mezzavalle in diversi si sono avventurati per lo stradello a godersi gli ultimi scampoli di bella stagione.