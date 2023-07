ANCONA Da sabato, a Portonovo, ci sarà lo stop alle auto quando il semaforo a monte segnerà rosso. Come annunciato da tempo ed in considerazione del fatto che la stagione balneare è ormai entrata nel vivo il sindaco Daniele Silvetti ha rotto gli indugi. "Ho già attivato la Polizia Municipale per organizzare questo intervento che servirà a regolarizzare il traffico nella baia.

Si tratta di un provvedimento, non riguardante ovviamente gli autorizzati a scendere, che verrà preso appena i parcheggi pubblici saranno esauriti. Con questo provvedimento speriamo di eliminare il caos negli stessi parcheggi ed evitare l’improbabile ricerca di un posto auto a valle. Le auto verranno sistemate nel parcheggio scambiatore e nel parcheggio Pieri". Silvetti, proprio in tema di viabilità, dice anche che sta per entrare in funzione la linea di bus, realizzata in collaborazione con la Regione, che partirà dal parcheggio dello Stadio del Conero, attraverserà i borghi, arriverà a Portonovo e poi toccherà Numana e ritorno. Un vero e proprio servizio estivo che servirà a portare al mare le persone senza utilizzare l’auto. E poi c’è il problema del ripascimento. Annunciato ma di cui ancora non si vedono le tracce. "Il ripascimento? Oramai è imminente. Questioni di giorni - afferma il sindaco, anche nella sua veste di assessore all’ambiente. Si tratta di espletare le ultime formalità burocratiche ma è stato individuato il materiale da utilizzare, secondo le indicazioni dell’Università, al massimo compatibili con la zona.

"Un intervento – afferma - che riguarderà soprattutto la zona della spiaggia libera Ramona, che è quella maggiormente interessata al fenomeno dell’erosione, da Emilia in avanti, e non solo i tratti dove ci sono gli stabilimenti. Tra l’altro il mare si è ormai stabilizzato e quindi non ci sono pericolo di nuove mareggiate che possano gettare al vento il lavoro fatto. I lavori saranno ad affidamento diretto ed anche questo velocizzerà l’intero iter. Anche domenica ci siamo visti con i vari operatori e concordato sul da farsi". Ricordiamo che l’ultimo ripascimento risale al 2018 (negli anni successivi ci sono stati dei semplici spostamenti di materiali) e che i lavori si svolgeranno di notte per non recare danno alle attività balneari. E’ previsto un intervento corposo, che si avvarrà di un contributo della Regione di 200.000 euro, che interesserà non solo il litorale ma anche la rifioritura del pennello di falesia, posizionando una ventina di massi per meglio proteggere la stesura della ghia occorrente ed in grado di ripristinare la linea di riva assimilabile a quella del 2010.

Dal molo fino alla Cooperativa Pescatori il progetto prevede una pendenza della spiaggi emersa dell’1%. Pendenza che salirà al 5% dalla Cooperativa al pennello di falesia, previlegiando la difesa costiera della spiaggia che protegge la base del versante della collina, evitando fenomeni di attivazione della falesia. Il volume del materiale, ciotoli e ghiaia, è stato stimato in circa 4.850 mc. Il tratto previsto, lungo 380 metri, è quello che va dal molo fino al culmine della spiaggia libera Ramona.