Si tuffa e finisce contro uno scoglio: momenti di terrore per un ragazzo di 20 anni

ANCONA - Tempo bello, tanta gente al mare. Ha preso il via anche la stagione dei soccorsi nella baia come era facilmente prevedibile super affollata. Momenti di apprensione si sono vissuti nel primo pomeriggio di oggi nella zona dello stabilimento La Capannina dove un ragazzo di 20 anni si è infortunato alla spalla a seguito di un tuffo. Il giovane era insiee ad alcuni amici quando, complici il caldo e la temperatura superiore ai 30 gradi, ha deciso di rinfrescarsi in acqua. Si è tuffato, ma deve evidentemente aver sottovalutato la profondità del fondale perché è finito contro uno scoglio, ferendosi alla spalla. Gli amici hanno contattato il 112. Nella baia è intervenuto il 118 con un equipaggio della Croce Gialla: il giovane è stato trattato sul posto e poi caricato in ambulanza per essere trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti necessari, con un codice di media gravità.

