ANCONA È settembre ma sembra estate piena. Il ritorno di caldo e sole allunga la stagione balneare di Portonovo e Mezzavalle e gli operatori sperano in un prolungamento in grado di compensare il tempo cattivo di inizio estate. Ieri a Portonovo c’era tanta gente. Parcheggi pieni e bus navetta in piena attività, così come la linea 94 e quella dei borghi, per un fine settimana con l’acqua tornata pulitissima come poche altre volte durante l’estate.

Gli auspici



«Speriamo che il tempo bello duri diversi giorni – si augura Paolo Bonetti -. Ancora ci sono tanti turisti sulle spiagge e negli chalet e settembre è un mese che tradizionalmente, se il tempo regge, porta tanta gente». Dall’altro lato della baia, al molo, Gianni Boriani dello stabilimento Franco parla di una bella coda dell’estate. «In effetti – dice – abbiamo ancora tanti clienti e presenze e la tendenza rimane positiva. Non si parla di prenotazione di ombrelloni ma di persone che arrivano all’ultimo momento, favoriti dal tempo, e per godersi di queste belle giornata. Anconetani ma anche diversi stranieri».

«Per quanto ci riguarda – è il parere di Flavio Fiorini dell’Internazionale – abbiamo l’albergo pieno per tutto settembre e nutriamo buone speranze per ottobre. Tutto dipende dal tempo. Se è bello la gente, anche last minute, non manca mai. Come è andata la stagione? E’ chiaro che c’è stata una contrazione complessiva anche se noi abbiamo quasi sempre avuto l’albergo pieno. Ma lo scorso anno eravamo stati costretti a dire no a parecchie persone mentre quest’anno l’abbiamo fatto solo a pochi. Segno che le presenze sono calate». Il titolare dell’altro albergo Il Fortino Napoleonico, Eros Renzetti, spiega: «La stagione non è stata brillante come lo scorso anno sulla scia negativa dei mesi primaverili e primi estivi. I motivi? Indubbiamente il ritorno degli italiani all’estero e i problemi economici di tanti. Adesso speriamo in un bel settembre».



Dall’Infopoint della piazzetta, che chiuderà il 15 settembre, arrivano notizie di un consistente ritorno di stranieri nella baia, anche se in maniera limitata rispetto alla scorso anno. Soprattutto belgi, olandesi, tedeschi, ma anche spagnoli, argentini, statunitensi, cinesi e russi.