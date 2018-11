Parolacce, niente compiti e zero rispetto: prof in piazza per gli alunni maleducati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Alle medie Fagnani il caso di una classe troppo maleducata che ha indotto i professori a lamentarsi con i genitori. I figli, dicono, rispondono male e spesso si presentano in classe se aver fatto i compiti. Se sgridati si arrabbiano pure e non accettano di essere ripresi se sbagliano. Si tratta di una seconda media della scuola di via Maierini nel centro storico. Proprio ieri mattina, per sensibilizzare sul tema dell’educazione, la scuola ha organizzato un flash mob nella giornata della gentilezza, che ha visto alunni e professori prendersi per mano in piazza Garibaldi e lanciare in aria palloncini colorati. Un clima disteso e sereno, diverso da quello che si respira in aula. Soprattutto in quella frequentata dai ragazzini di una classe seconda.