Focolaio alla scuola media Fagnani: otto ragazzi sono positivi. Negli istituti senigalliesi 10 classi in quarantena

SENIGALLIA - Focolaio anche alla scuola media Fagnani in centro storico: 8 bambini sono risultati positivi dopo i test rapidi e molecolari. La classe, con ragazzini di 11 anni, quindi non vaccinati, è stata messa in quarantena, come informano le famiglie. Lo stesso è avvenuto in molte altre in città.

Sono infatti 10 le classi in quarantena nelle scuole di Senigallia. Ormai davvero poche si salvano dai contagi che continuano ad aumentare. Proprio per monitorare la situazione tra gli studenti è stato aperto il centro tamponi al Bianchelli dove l’Asur convoca i genitori dei minorenni. Vengono quindi sottoposti a tampone per scoprire casi di giovanissimi asintomatici. E’ accaduto ad esempio sabato: due bambini, che frequentano scuole primarie differenti, sono risultati positivi pur non presentando alcun sintomo. Un numero contenuto rispetto ai circa 60 testati: tutti gli altri sono risultati negativi.

Un controllo comunque importante perché ha consentito subito di isolare i due bambini e di conseguenza controllare anche i compagni di classe, evitando che il virus continuasse a circolare e diffondersi come sta avvenendo molto in fretta tra i più giovani. I controlli a campione proseguiranno nei prossimi giorni nella postazione allestita nel parcheggio dell’antistadio Bianchelli.

