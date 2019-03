Tennistavolo e pallavolo Altri grandi risultati per gli studenti della Fagnani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Momento magico per lo sport alla “Fagnani”. Nell’ambito delle gare distrettuali dei campionati studenteschi i suoi alunni si sono distinti in numerose specialità. Ultimo successo, in ordine di tempo, quello di Giada Fossi e Swami Renzi, che si sono laureate campionesse regionali di tennis tavolo, rinverdendo una felice tradizione che ha visto Senigallia più volte trionfare in questa dispisclina. Altri importanti traguardi sono stati tagliati dalla squadra di pallavolo femminile – che accederà alla fase provinciale – dal calcio a cinque maschile e dalla rappresentativa del badmington che invece parteciperanno alle prossime fasi regionali. Con un grande in bocca al lupo dalla “Fagnani” e dall’intera città.