Senigallia, l'appello trent'anni dopo: la 3° D del 1989 si ritrova in classe alle scuole medie Fagnani

SENIGALLIA - Emozioni a Senigallia, dove la terza D del 1989 della scuola media Fagnani si è ritrovata in classe per appello 30 anni dopo.

"Il ritrovo è in Piazza Garibaldi - racconta Moncia Grossi - per rivivere tutti insieme l’emozione di salire le scale e sederci dopo 30 anni sui banchi di quella luminosa aula al terzo piano. Ai curiosi passanti che ci chiedono chi sia questo numeroso gruppo così sorridente, raccontiamo del nostro piccolo “viaggio nel tempo” e dal loro divertito stupore comprendiamo ancora di più il valore di quanto stiamo realizzando. Ex alunni, professori e persino la nostra premurosa collaboratrice scolastica, tutti di nuovo in classe, cercando di ricordare chi era il nostro compagno di banco e rispondere all’appello della Prof.ssa di Italiano. Le nostre voci adulte che rispondono “presente” non ci sembrano poi tanto diverse da quando avevamo 14 anni. Riconosciamo i toni, i modi di scherzare e persino di distrarci. Una foto ricordo davanti alla lavagna, uno sguardo con gli occhi lucidi dalla finestra che guarda la bellissima piazza sottostante, anch’essa diversa, come noi. Abbracci calorosi e forti ai nostri professori, ai quali non siamo mai riusciti a rivolgerci se non con il “Lei”. Per tutto questo ringraziamo la Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Scimone, che ha permesso l’accesso straordinario alla scuola, la collaboratrice scolastica Luciana Mariani che ci ha immortalato nelle foto e la Prof.ssa Alessandra Peroni, anch’essa ex allieva del gruppo, che ha coordinato l’ingresso. Ringraziamo inoltre i nostri professori Alba Muzi, Fiorella Herber, Ivana Mengucci, Salvatore Vitale, Loris Servadio, Marco Altimani e la nostra collaboratrice scolastica Rosita Montanari che ci hanno accompagnato in questa esperienza".

