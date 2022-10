ANCONA Tormentato dal sospetto di perdere la persona amata, che riteneva fosse insidiata da un presunto rivale, ha deciso di reagire. Di passare alle maniere forti. La cronaca della degenerazione di uno stato emotivo, alimentato dal tarlo del dubbio, narra di un uomo di 45 anni che ha picchiato un 60enne, dipendente di Anconambiente, prendendolo a pugni. Era convinto che fosse l’amante della moglie.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Bottiglia in testa al vigilante, poi la maxi rissa a Monsano. Magrebino denunciato: ha scatenato lui la zuffa LA SICUREZZA Hashish ed abusi etilici, i controlli della polizia durante il fine settimana LA GELOSIA Rapporti sempre più tesi e vaso in testa al compagno dopo l'ennesima lite: denunciato un brasiliano LA LITE Ancona, si scatena la lite per gelosia tra due uomini: emesso un foglio di via L'AGGRESSIONE Ancona, choc al supermercato: picchiata davanti al figlio, finisce all'ospedale LA TENSIONE «Pagate il supplemento bagagli». E sul Flixbus Roma-Ancona scatta la zuffa: autista ferito da due cubani LA MISURA Bastona, strozza e colpisce con un coltello la moglie: Ancona, imposto al marito il divieto di avvicinamento



La ricostruzione



L’agguato è avvenuto ieri mattina, molto presto: erano da poco trascorse le 5,30 quanto il parcheggio, che s’allarga alle Palombare, di fronte ad Anconambiente, in via del Commercio, si è trasformato nel set di un regolamento di conti dal retrogusto passionale. In questo punto esatto, la trama sfilacciata di una storia di risentimenti e gelosia prevede che sulla scena arrivino i carabinieri per separare i due, con un mezzo della Croce Rossa al seguito, per soccorrere il malmenato. E così è stato. L’uomo vittima di quell’azione violenta, che ha continuato a respingere con insistenza ogni accusa di aver insidiato la donna altrui, dopo un primo passaggio in caserma, è andato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per gli inevitabili accertamenti: pare che la sua sia stata una scelta autonoma, non sollecitata dai sanitari.



Il limbo



Cambiando la prospettiva, il marito inquieto e rabbioso non si è fatto convincere dalla difesa imbastita da chi si sarebbe sentito braccato. Scoperto. La sintesi di questa brutta vicenda è che la verità resta sospesa, avvolta nell’incertezza. Nel limbo della diffidenza. E non è detta ancora l’ultima parola: il tutto potrebbe, infatti, concludersi con una eventuale denuncia su querela di parte. Dalle ragioni del cuore a quelle delle carte bollate, la strada potrebbe essere già segnata.