Hashish ed abusi etilici, i controlli della polizia durante il fine settimana

ANCONA - Nel fine settimana appena trascorso la Squadra Volanti ha attuato una più incisiva attività di controllo del territorio, volta a contrastare eventuali fenomeni delittuosi connessi alla “movida” del weekend.

In Piazza Roma un uomo è stato fermato in quanto si presentava in evidente stato di ubriachezza desunta da alito vinoso, equilibrio precario e difficoltà di deambulazione. Alcuni passanti riferivano di essere stati molestati dall’uomo, e considerato il suo stato psicofisico e l’atteggiamento reticente, al fine di salvaguardare l’incolumità dello stesso e quella altrui, veniva invitato a salire sull’ambulanza affinché gli venissero prestate le cure del caso, invito che veniva accolto solo dopo diversi tentativi.

Identificato, al trentenne, con a carico diversi precedenti per reati contro la persona, gli veniva contestata la sanzione prevista per l’ubriachezza in luogo pubblico.

Sono stati due, invece, i sanzionati per detenzione di sostanze stupefacenti. Nello specifico, mentre la Volante transitava in Piazza d’Armi, si notavano alcuni soggetti appartati in una zona comunemente nota per essere ritrovo di persone dedite allo spaccio di stupefacenti. Gli operatori decidevano di effettuare un controllo sui soggetti, durante il quale, uno di questi, appariva eccessivamente nervoso, desunto dal tremolio delle mani.

In effetti, quest’ultimo estraeva dalla tasca dei pantaloni una bustina di plastica trasparente contenente della sostanza del tipo hashish e per tale motivo gli veniva contestata la predetta sanzione della detenzione per uso personale di sostanza stupefacente.

Ancora, transitando in via della Grazie gli operatori notavano due soggetti, un uomo e una donna, già noti e con precedenti in materia di stupefacenti, intenti a confabulare tra loro. Durante il controllo l’uomo si mostrava insofferente e l’attenzione degli operatori si focalizzava sul marsupio che l’uomo tentava di celare. Gli agenti chiedevano all’uomo di aprire il marsupio, dal quale estraeva sostanza stupefacente del tipo hashish che lo stesso dichiarava di detenere per uso personale e per il quale veniva immediatamente sanzionato.

Su via Marconi, la Squadra Volanti è intervenuta all’interno di un bar dove si riscontrava la presenza di due folti gruppi, uno di cittadini rumeni, l’altro di cittadini nordafricani. La situazione appariva piuttosto problematica a causa delle condizioni psicofisiche dei presenti palesemente alterate dall’alcol. La maggior parte dei presenti aveva infatti un’andatura barcollante, e si muovevano tra i tavoli con toni instabili, a tratti scherzosi, a tratti minacciosi.

Onde evitare che la situazione potesse degenerare, gli operatori decidevano di presenziare davanti al locale sino alla definitiva chiusura, cercando di agevolare il flusso degli avventori ed evitare che i due gruppi entrassero in contatto.

Ciononostante, due dei presenti entravano in lite nel giro di pochi istanti sferrandosi vicendevoli colpi. Gli operatori intervenivano tempestivamente e riuscivano a separarli e, successivamente, a sanzionarli per ubriachezza, intimando al resto dei due gruppi di sciogliersi e di allontanarsi immediatamente.