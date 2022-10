Ancona, si scatena la lite per gelosia tra due uomini: emesso un foglio di via

ANCONA- Nella prima mattinata di ieri – 15 ottobre – alle 5.30 una Volante si è recata in zona centro storico ad Ancona per sedare una lite, nata per motivi di gelosia, tra un cittadino brasiliano di 40 anni e un uomo di orgine sarda di 50 anni.

La ricostruzione



Le parti riferivano aver avuto una lite per motivi di gelosia e per una convivenza divenuta ormai non proseguibile, ragion per cui l’italiano aveva deciso di mandare via di casa il compagno brasiliano consentendogli di restare fino a che non avesse trovato un lavoro. La situazione però degenerava e ne nasceva una lite furiosa tanto che l’italiano gettava dalla finestra tutti i vestiti ed effetti personali del compagno. Il brasiliano, alterato dal gesto, gli rompeva un vaso di cristallo in testa procurandogli una ferita lacero contusa. Inoltre, il brasiliano si allontanava brevemente da casa, e al suo ritorno, trovandosi la porta sbarrata, rompeva di forza gli infissi ed altri oggetti presenti in casa. Dopo aver portato l'uomo ferito a Torrette, dai rilevamenti successivi, gli agenti hanno riscontrato che entrambi avevano già precedenti di polizia e il cittadino straniero risultava irregolare in Italia. Vista e considerata la situazione, in virtù della denuncia per il reato di lesioni, il quarantenne ha ricevuto il foglio di via da parte del Questore.