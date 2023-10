OSTRA - Cancellata la Notte degli Sprevengoli, la famosa festa di Ostra che si teneva ogni anno a fine ottobre, richiamando gente da tutta la regione. Secondo una tradizione popolare ostrense gli “sprevengoli” sono dei dispettosi spiritelli che disturbano le persone nel sonno, saltando sull’addome e facendole svegliare di soprassalto. Per esorcizzare la paura di questi folletti notturni era nata la festa, che prevedeva tre serate di buona cucina nelle suggestive vie del borgo e tanto divertimento.

«Purtroppo – fa sapere il sindaco di Ostra, Federica Fanesi – non sarà proprio più possibile farla. Per rispettare i piani di sicurezza ogni cantina dovrebbe avere una doppia entrata-uscita, ma le cantine – spiega - a questo requisito non possono rispondere». Non si arrende, comunque, e aggiunge: «Dovremo inventarci qualcos’altro». In qualche altra veste la festa potrebbe, quindi, tornare. Fervono invece i preparativi a Corinaldo per la Festa delle Streghe. L’attore Francesco Arca e le gemelle Giulia e Silvia Provvedi, che formano il gruppo musicale Le Donatella, sono gli ospiti vip annunciati per l’evento in programma, nella capitale italiana di Halloween, dal 27 al 31 ottobre, tra conferme e novità.

Francesco Arca sarà presente il 28 mentre Le Donatella il 31. A Serra de’ Conti la Pro Loco ha organizzato per la sera dei 31 ottobre la “Caccia al tesoro da paura” per le vie del centro storico rivolta ai giovani dagli 8 ai 15 anni. Il costo dell’iscrizione è di 5 euro e il punto di ritrovo è alle 20.30 al chiostro di San Francesco. Ci sarà anche un punto ristoro presso la Grotta de’ Padronsi con piadine e bevande. A Serra de’ Conti è stato indetto anche un concorso “Crea la tua zucca di Halloween” per premiare il migliore intagliatore di zucche di tutto il paese. Dovranno essere consegnate entro il 30 ottobre presso l’ufficio turistico. Saranno esposte per decorare le vie del borgo e la sera del 31 tutti potranno votare la zucca preferita.