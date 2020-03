Via alla raccolta dei rifiuti nei cassonetti “intelligenti”

OSIMO - È iniziato ieri il conferimento dei rifiuti indifferenziati nei nuovi bidoni intelligenti posizionati da Astea in due isole di prossimità del centro. Circa 600 le utenze distribuite in 28 vie tra la zona del Sacramento e inizio 5 Torri che sono coinvolte in questa sperimentazione voluta dal Comune per arrivare entro due anni alla tariffa puntuale. Ieri mattina il sindaco Pugnaloni e l’assessore all’ambiente Glorio hanno testato per primi il bidone del secco con una card fornita da Astea. La multiutility ha cambiato tutti i contenitori ma quelli di carta, plastica, umido e vetro restano ad apertura normale, solo quello del grigio ha un microchip e una spy-cam per riconoscere il conferimento.

