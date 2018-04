I vandali s'accaniscono contro i bidoni al parco e sul lungomare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Se la sono presa ancora una volta con bidoni e spazzatura i vandali che, nella notte tra lunedì e martedì, si sono scatenati tra centro e lungomare. I disagi maggiori li hanno creati, tanto per cambiare, all’ombra delle pinete. Nell’area verde compresa tra viale Buozzi e via Pasqualetti hanno infatti rovesciato i contenitori dei rifiuti disseminando l’immondizia ovunque e all’alba di ieri, quando gli addetti della PicenAmbiente hanno raggiunto l’area per la pulizia in vista del mercato, si sono trovati di fronte a rifiuti disseminati in ogni dove. Sono così stati costretti a perdere diverso tempo per rimettere a posto le cose.Ma non finisce qui perché i vandali, difficile capire se si sia trattato delle stesse persone, hanno colpito anche all’inizio del lungomare Nord mettendo a segno più o meno la stessa bravata, vale a dire prendendosela con i rifiuti che si trovavano nei cestini sparsi lungo il marciapiede appena riqualificato.