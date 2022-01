OSIMO - Cammina ad un certo punto si sente male e cade a terra: momenti di paura per un uomo di 77 anni soccorso oggi all'ora di pranzo in via Merloni. Immediato l'intervento della Croce Gialla anche seil fatto si è consumato nel comune di Osimo con l'uomo trasportato con un codice di media gravità al pronto soccorso dell'ospedale di Osimo per tutti gli accertamenti del caso.

