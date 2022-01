I volontari 2hands Ancona recuperano oltre 218 kg di rifiuti dalla spiaggia Urbani di Sirolo, coinvolti più di 60 volontari

SIROLO - Ieri i ragazzi di 2hands Ancona, si sono recati alla spiaggia Urbani di Sirolo, e con l'aiuto di numerosi volontari, sono riusciti a recuperare più di 200 Kg di rifiuti dal tratto di spiaggia che si estende oltre San Michele. I rifiuti comprendevano metalli, plastiche e soprattutto polistirolo proveniente dalle cassette da pesca (circa 10 Kg, che equivalgono a 55 cassette) e cinghie nere di gomma delle reti da strascico, che verranno poi gestite e smaltite dal servizio di igiene urbana Rieco.

Dopo 6800 Kg di rifiuti raccolti nel 2021 da coste e spiagge di diverse zone tra Ancona, Numana, e Sirolo, 2hands ha iniziato il 2022 con questo clean up, che ha visto la partecipazione di più di 60 volontari che hanno contribuito a raccogliere 68 Kg di plastica, 59 Kg di indifferenziata, 9,5 Kg di polistirolo e 82Kg vetro e metalli. Ogni fine settimana 2hands, organizza eventi per la tutela dell'ambiente cercando di coinvolgere sempre un numero maggiore di volontari. Questi eventi sono aperti a tutti e per qualsiasi informazione su come partecipare, come associarsi o come supportare scrivere a 2handsncona@gmail. com

