Era ubriaco al volante Denunciato uno studente Guai anche per un operaio

OSIMO - Scatta la tolleranza zero contro i drink da sballo. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, nel corso dei controlli del territorio finalizzati al contrasto proprio del costante e aumento abuso di sostanze alcoliche e a tutela dell’incolumità pubblica e sicurezza stradale, hanno denunciato un ventenne. Lo studente osimano è finito nei guai a conclusione di indagini, ed è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica in orario notturno. Il giovane, nella tarda serata del giorno di Pasqua, era al volante della sua VolksWagen Golf sulla statale 16 Adratica quando è incappato in un posto di blocco dei carabinieri.In quella circostanza lo studente è risultato positivo all’accertamento etilometrico per il valore illegale di 2,18 g/l. Pertanto al giovane è stata ritirata la patente di guida e trasmessa alla Prefettura di Ancona per i provvedimenti amministrativi di competenza. Il giorno prima, sabato 31 marzo scorso, è toccato a un operaio osimano di 51 anni che di sera alla guida di una Fiat Bravo, in via Fontemagna di Osimo, è stato controllato e anche lui è risultato positivo all’accertamento alcolemico per il valore illegale di 1,10 g/l. Stessa sorte per l’operaio: patente ritirata e trasmessa alla Prefettura. Si stringono come una morsa i controlli dei carabinieri contro l’abuso di alcol, anche al fine di evitare conseguenze sulle strade.